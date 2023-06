Per consentire i lavori di ampliamento alla quinta corsia, nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, con orario 21:00-5:00, per chi percorre la A9 Lainate-Como-Chiasso e proviene da Como, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Milano. Pertanto, chi proviene da Como verrà deviato sulla A8 verso Varese e potrà uscire a Legnano, per poi rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.

Ma Autostrade per l’Italia segnala anche che per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, saranno adottati altri provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire ad Uboldo.

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 giugno, in modalità alternata, saranno chiusi:

-lo svincolo di Origgio, in entrata verso Como-Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare a Saronno;

-lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire a Saronno;

-lo svincolo di Turate, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire a Saronno.

Si ricorda che, le chiusure pianificate nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno, saranno effettuate in modalità alternata.