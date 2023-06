Incendio alle prime luci dell’alba nel Luganese. L’intervento dei mezzi di soccorso, secondo quanto riferisce la polizia cantonale, oggi alle 4 in via San Mamete a Mezzovico. Stando a una prima ricostruzione e per cause ancora in corso di accertamento, doppio rogo in due parcheggi che ha coinvolto veicoli in sosta. In un primo posteggio sono andati distrutti dalle fiamme 6 mezzi e due rimorchi mentre nel secondo, distante 200 metri, sono stati danneggiati dalle fiamme tre autocarri. Sul posto, oltre agli agenti della Cantonale, la polizia della città di Lugano e i vigli del fuoco di Monteceneri, che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Non si segnalano feriti o intossicati. Tra le possibili cause non si esclude il dolo.