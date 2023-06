Lanciarsi a tutta velocità in discesa, sui sentieri di montagna, tra curve, salti e passaggi tecnici, in sella a mountain bike che assomigliano quasi a moto da cross.

E’ il downhill, spettacolare disciplina ciclistica che nel fine settimana farà tappa a Madesimo, in provincia di Sondrio, per la prima gara di campionato regionale, un trofeo che si svolgerà interamente in territorio lombardo.

Il ‘Trofeo Regione Lombardia – By Husqvarna’, organizzato da Sport Inside, è stato presentato oggi in Regione, dall’assessore alla Montagna e Enti locali, Massimo Sertori.