Successo e numeri record per la sagra di San Giovanni a Ossuccio, che dopo i tre anni della pandemia, è tornata nel weekend a incantare gli spettatori con un’edizione nel segno della tradizione.

Più di 10mila persone hanno assistito allo spettacolo pirotecnico musicale sull’isola Comacina. Fuochi d’artificio, luci e colori, accompagnati dalla musica, hanno illuminato il lago ed emozionato gli spettatori.

La serata ha registrato il tutto esaurito, come ci si aspettava. I pass per i posti auto e i parcheggi risultavano esauriti già dal primo pomeriggio di sabato, mentre circa 1.300 persone hanno utilizzato la navetta gratuita istituita per l’occasione da Associazione Turistica Tremezzina, Comune e Asf per il percorso da Menaggio a Ossuccio e da Lenno a Menaggio.

Centinaia anche gli spettatori che hanno assistito ai fuochi d’artificio dal lago, sia a bordo dei due battelli organizzati dalla Navigazione Laghi sia su imbarcazioni private.

“Traffico intenso sulla Regina nel weekend, anche due ore per arrivare in Tremezzina. – dichiara Massimo Castelli, comandante della polizia locale di Tremezzina – Sulla Statale sono passati quasi 40mila veicoli nei due giorni della manifestazione, con i picchi intorno a mezzogiorno sia sabato che domenica. A quell’ora i parcheggi a Ossuccio erano già pieni”.

In particolare, sabato sono passati sulla Regina 17.728 veicoli, mentre domenica 20.061. “Questo perché sabato in molti si trovavano già sul posto – spiega Castelli – Da venerdì tante persone hanno riempito gli alberghi, i bed&breakfast, le case vacanze, o erano ospiti nelle case private. Nella giornata di domenica molte di queste persone se ne sono andate, per questo il numero di auto in transito è superiore. Si tratta di numeri da record, che non abbiamo mai registrato prima. Tutto è andato in modo ottimale dal punto di vista organizzativo. – prosegue il comandante – Il lavoro di squadra ha funzionato. Con i 40 agenti di vigilanza privata, che si sono aggiunti alle forze dell’ordine e agli uomini della protezione civile, il piano della sicurezza ha funzionato bene. Tutto tranquillo anche sul lago, con sei motovedette che hanno tenuto sotto controllo le imbarcazioni private.”.

Ieri l’evento si è chiuso con la solenne processione e la messa sull’isola al mattino e la seconda delle due serate gastronomiche.