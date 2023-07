Politeama di Como: c’è la data. E’ stata convocata per il 25 luglio l’assemblea plenaria del tavolo di co-progettazione – l’equipe di professionisti formata nel 2021 con lo scopo di dare un futuro alla storica struttura – per definire i contenuti della relazione finale che dovrà essere successivamente consegnata all’amministrazione.

L’assemblea si riunirà nella sala Stemmi del Comune di Como. Gli ordini del giorno in discussione sono: la relazione del liquidatore, Francesco Nessi, l’esame della situazione finanziaria dell’immobile e il relativo bilancio. L’obiettivo è la consegna all’amministrazione della relazione finale con le indicazioni per il futuro progetto di rilancio dello storico cineteatro di Como.

Intanto i conti per rimettere in sesto la struttura di piazza Cacciatori delle Alpi sono lievitati. Secondo l’ultima cifra fornita dall’amministrazione comunale sono necessari 15 milioni di euro per riqualificare il Politeama.

I primi interventi che dovrebbero scattare riguardano il tetto dell’edificio. Sono previsti 400mila euro per la manutenzione in maniera da evitare nuove infiltrazioni. Lavori attesi anche sulle facciate a rischio crollo e ancora la pulizia dell’intera area. Nei mesi scorsi il Comune di Como è entrato formalmente in possesso della struttura. Nell’occasione era stato il sindaco Alessandro Rapinese a fare il punto sugli interventi urgenti e i prossimi passi da compiere per salvare la struttura dal degrado.