È in vendita nelle librerie e in tutte le principali piattaforme on line (Ibs, Amazon, Feltrinelli, Mondadori) il romanzo Sof’ja dello scrittore comasco Gian Pietro Elli, edito da Porto Seguro.

Sullo sfondo del conflitto in Ucraina e dell’emergenza migranti, un ex attore, conquistatore seriale, si innamora perdutamente di una giovane donna russa che alle ragioni dell’amore deve opporre la ragion di stato e custodisce un inconfessabile segreto. Coinvolti in un sadico esperimento sociale, i protagonisti di un romanzo che intreccia disincanto e passione sono costretti a fare i conti con il proprio passato. Per provare a immaginare un disperato futuro.

Sof’ja – Porto Seguro editore – 156 pagine – 15 euro – è a disposizione in rete e nelle princip ali librerie italiane.