Cocaina e denaro in casa, una pistola scacciacani nascosta in cantina. Blitz dei carabinieri ieri sera nell’abitazione di un 29enne residente nel Canturino, arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il blitz

I militari dell’Arma sono intervenuti al termine di un’attività di indagine. Con le unità cinofile e il pastore tedesco Jimmy hanno controllato l’abitazione del 29enne sospettato di vendere droga. In casa hanno scoperto e sequestrato 15 dosi di cocaina per un totale di 15 grammi, sostanza da taglio, 2mila euro in contanti, strumenti per il confezionamento della droga. In cantina hanno scoperto una scacciacani senza il tappo rosso e numerose cartucce a salve. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio.

Controlli nei boschi

I controlli nelle aree urbane si affiancano alle attività che proseguono ininterrottamente per contrastare lo spaccio nelle zone boschive del territorio. Nelle ultime ore, in collaborazione con i carabinieri degli Squadroni Cacciatori Sicilia e Puglia sono stati smantellati due bivacchi a Cadorago, nella zona di Bulgorello. Identificati alcuni consumatori, segnalati alla prefettura per il possibile foglio di via obbligatorio.

I carabinieri di Cermenate hanno restituito al legittimo proprietario, un 15enne della zona, una delle biciclette sequestrate nelle scorse settimane a Bregnano, sempre nell’ambito del contrasto allo spaccio nei boschi. L’adolescente ha potuto riavere la sua mountain bike, una bici del valore di 4mila euro.

Durante i controlli, i carabinieri di Fino Mornasco hanno denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti un 26enne già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Fermato mentre era alla guida della sua auto e sottoposto ad accertamenti mirati, è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi. Gli è stata ritirata la patente. I servizi per il contrasto allo spaccio per tutto il periodo estivo proseguiranno sia nelle aree boschive che in città. Domani, controlli intensificati in serata soprattutto a Cantù.