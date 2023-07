Aliscafi ancora fermi sul lago di Como. La Navigazione ha annunciato che “le corse del servizio rapido sono sospese fino a nuovo avviso”. Un grave disagio per i pendolari e per i turisti che prosegue da giorni, proprio nel pieno della stagione turistica.

Il servizio rapido è sospeso “per motivi tecnici”, come ha ribadito la Navigazione. Tutti gli aliscafi operativi sul lago di Como al momento sono inutilizzabili. L’ultimo aggiornamento per i viaggiatori è stato pubblicato ieri e non fa riferimento a una data di possibile ripristino delle corse veloci. “Ci scusiamo per il disagio”, aggiunge la direzione di esercizio della Navigazione lago di Como.

Per far fronte al disservizio sono state istituite corse sostitutive per collegare Como e i paesi del lago con le altre imbarcazioni della Navigazione, naturalmente con tempi di percorrenza più lunghi, problemi per l’affollamento dei mezzi e orari scomodi per gli utenti.

Le prime corse sono state sospese già il 6 luglio scorso e il servizio non è più stato ripristinato. Dal 9 luglio tutte le corse sono state cancellate.

I pendolari che hanno un abbonamento mensile o annuale per la Navigazione, fino al ripristino degli aliscafi potranno utilizzare senza costi aggiuntivi gli autobus di Asf Autolinee che effettuano il servizio pubblico. Anche in questo caso però, l’alternativa è possibile solo fino a esaurimento posti e non mancano i disagi per le corse affollate, oltre che per i maggiori tempi di percorrenza.