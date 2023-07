Accoltellato nella notte tra sabato e domenica dal coinquilino, è ricoverato in gravi condizioni al Sant’Anna un 57enne comasco. In carcere al Bassone con l’accusa di tentato omicidio il presunto responsabile, un uomo di 39 anni, arrestato dalla polizia poco dopo l’aggressione, avvenuta in un appartamento in via San Bernardino da Siena, nel complesso di edilizia residenziale pubblica.

L’uomo arrestato avrebbe aggredito e ferito il 57enne con cui condivideva l’appartamento all’improvviso, senza saper spiegare perché. I due, in base ai primi accertamenti degli agenti delle volanti della polizia di Stato, sabato avrebbero trascorso la serata insieme, in casa. Entrambi avrebbero bevuto alcolici. Si sarebbero poi addormentati, in camera il 39enne, sul divano in salotto l’amico.

Il 39enne si sarebbe poi svegliato attorno all’una di notte, avrebbe impugnato un grosso coltello da cucina e avrebbe colpito il coinquilino con almeno quattro fendenti all’addome. L’uomo stava ancora dormendo quando è stato aggredito.

Ferito in modo grave, il 57enne è riuscito comunque a chiedere aiuto. Nell’abitazione di via San Bernardino da Siena sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno poi allertato la questura di Como.

Prima di essere trasportato d’urgenza al Sant’Anna, il 57enne ferito ha spiegato agli agenti di essere stato colpito nel sonno dal coinquilino. Il 39enne non si è allontanato dall’abitazione e sarebbe rimasto ad attendere i soccorritori e la polizia. Non avrebbe fornito alcuna spiegazione del suo gesto e avrebbe riferito solo di aver abusato di alcol prima dell’aggressione. E’ stato portato in questura e poi, al termine degli accertamenti, arrestato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito in carcere al Bassone.

L’uomo ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza all’addome. E’ ricoverato in rianimazione all’ospedale Sant’Anna in condizioni gravi e la prognosi è riservata. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Rose.