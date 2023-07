Picchia una ragazza sul treno e aggredisce i poliziotti intervenuti dopo la richiesta di aiuto della giovane, arrestato un 39enne nigeriano regolarmente residente in Italia. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio di ieri in piazza Sant’Agostino a Como dagli agenti delle volanti della questura cittadina.

I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo della città, in piazza Sant’Agostino sono stati fermati dalla ragazza, una 19enne milanese. La giovane ha raccontato agli agenti di essere stata percossa da uno straniero sul treno appena arrivato da Milano, ancora fermo nella stazione di Como Lago.

I poliziotti sono saliti sul convoglio e hanno rintracciato il sospettato, un cittadino nigeriano di 39 anni. L’uomo, alla vista degli agenti avrebbe iniziato a insultarli, gridando e scagliandosi contro di loro, al punto che gli agenti sono stati costretti a utilizzare il taser per bloccarlo. Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato arrestato per resistenza e denunciato per l’aggressione alla 19enne.

Assistito dal legale comasco Christian Galantucci, il 39enne è stato processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como. In aula si sarebbe scusato, spiegando di aver reagito alla vista dei poliziotti perché si era spaventato per la situazione. L’udienza è stata aggiornata a ottobre. Nell’attesa, il 39enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di dimora e la possibilità di uscire per raggiungere il posto di lavoro.