Il 28 luglio ricorre la Giornata mondiale dell’Epatite, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel giorno della nascita di Baruch Blumberg (28 luglio 1925), il biochimico statunitense insignito del premio Nobel per aver scoperto nel 1967 il virus dell’Epatite B e sviluppato il primo vaccino. La ricorrenza rappresenta un’occasione per accendere i riflettori su questa infezione

I virus dell’epatite B, C e D causano un’epatite cronica, che può rimanere per molti anni asintomatica e degenerare in cirrosi e tumore epatico, responsabili di oltre 1 milione di morti all’anno. Oltre il 95% dei decessi per epatite sono legati a questi 3 tipi di infezioni croniche. Le armi a disposizione per combattere queste epatiti sono rappresentate dalla diagnosi precoce, dal trattamento e dalla prevenzione. Per poter rilevare la presenza del virus dell’epatite basta un semplice test.

Lo screening gratuito per il virus dell’epatite C è stato avviato l’anno scorso e proseguirà per tutto il 2023. Venerdì 28 luglio in occasione della Giornata Mondiale sarà possibile effettuare il test senza prenotazione nei punti prelievo di Asst Lariana.

Lo screening è gratuito ed è offerto a tutti i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 che non abbiano mai assunto farmaci orali di ultima generazione per il trattamento dell’epatite.

Il test prevede un prelievo di sangue standard per la ricerca degli anticorpi contro l’epatite C, effettuato insieme agli esami del sangue di routine.

Venerdì 28 luglio sarà possibile effettuare lo screening nei seguenti punti prelievo: