Maxischermi al Sinigaglia per Modena-Como e limitazioni per la viabilità in città. Una città che si prepara – pur con la scaramanzia del caso – alla festa. Messi a punto i provvedimenti per la sicurezza e l’ordine pubblico collegati alla possibile promozione dei lariani in serie A. Coinvolta l’area attorno stadio e il lungolago. Tra questi – vale la pena ricordare – già dalle 10 del mattino il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Sinigaglia, viale Puecher, largo Borgonovo e viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli) oltre che lungo viale Vittorio Veneto. Anche i pedoni non potranno passare tra l’area dei Giardini, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo. Il divieto di sosta si estende fino a via Recchi, viale Rosselli e piazzale San Rocchetto.

Le limitazioni non riguardano soltanto i veicoli ma anche i pedoni tra l’area dei giardini a lago, viale vittorio Veneto e largo Borgonovo. IL dispositivo di fatto ricalca quello in vigore durante le partite casalinghe della squadra.

Al termine della partita, in caso di matematica promozione, indicativamente dalle 17, non si transiterà più sul lungolago, quindi i mezzi provenienti da via Torno/ Sant’Agostino e via Foscolo saranno indirizzati verso largo Leopardi e via Manzoni poi potranno percorrere in deroga le corsie riservate normalmente ai mezzi pubblici lungo l’asse via Sauro, viale Battisti e via Milano. Al contrario per i mezzi diretti sulla Lariana è consigliato il percorso via Rezzonico, via Brambilla, via Torno. Asf ha già predisposto le necessarie variazioni di percorso per i mezzi pubblici. Predisposta dunque la macchina organizzativa poi si vedrà la reale evoluzione soltanto a partita chiusa.

Tutte le misure saranno comunque valutate in base alle effettive necessità. La polizia locale terrà aggiornati i canali sociale con informazioni in tempo reale.

Il Comune ricorda inoltre che è in vigore il regolamento di polizia urbana che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche su tutta l’area interessata ad eccezione di quelle servite in bicchiere dalle attività abilitate alla somministrazione.