Poco più di 900 lettere a Como, quasi 9mila in tutta la provincia lariana. I Comuni stanno inviando gli avvisi ai cittadini e alle famiglie destinatarie di “Dedicata a te”, la carta solidale per l’acquisto di beni di prima necessità istituita con la Legge di Bilancio 2023 dal Governo.

L’erogazione della carta prepagata rientra tra gli aiuti previsti dalla Manovra. E’ previsto un contributo economico per nucleo familiare di un importo complessivo di 382,50 euro, erogato in modo automatico attraverso una carta elettronica di pagamento. La tessera può essere utilizzata per l’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Gli acquisti dovranno essere effettuati nei supermercati o negozi convenzionati con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L’Inps assegna ai Comuni le tessere sulla base di parametri definiti dalla Legge. Le amministrazioni comunali inviano le lettere ai beneficiari del contributo. Palazzo Cernezzi ha pubblicato sul suo portale la graduatoria, che indica un totale di 918 beneficiari selezionati a fronte di oltre 3mila nuclei familiari giudicati idonei. Complessivamente, in provincia di Como dovrebbero arrivare quasi 9mila card.

La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa. Non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono individuati dall’Inps e riceveranno una lettera a casa con l’indicazione dell’ufficio postale presso cui ritirarla. Per non perdere il beneficio, il primo pagamento con la carta dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2023.