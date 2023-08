La società Lereti ha in programma un intervento di manutenzione sulla rete acquedotto nella zona di via Canturina di Como. Interessato il tratto compreso fra la rotatoria del viadotto dei Lavatoi e la rotonda all’altezza di via Belvedere. “Per consentire una corretta esecuzione delle opere sarà necessario, di concerto con l’amministrazione locale, disporre la temporanea chiusura del transito veicolare del tratto di strada interessato (da qui la scelta di concentrare l’attività nel mese di agosto, con la presumibile riduzione del traffico)”. Fa sapere la società con una nota. I lavori inizieranno lunedì 7 agosto e dureranno circa tre settimane.

Accesso garantito ai soli mezzi di soccorso e delle polizie locali e nazionali in emergenza, nonché ai residenti e fornitori di Via San Bernardino da Siena.

Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, comprese quelli a servizio disabili.



Prevista la deviazione del traffico diretto verso Camerlata lungo l’itinerario Via Belvedere – via del Lavoro – viadotto dei Lavatoi. Quello diretto verso Cantù percorrerà l’itinerario viadotto dei Lavatoi – via del Lavoro – via Belvedere.