Lavori nelle scuole di Como, via libera agli interventi di manutenzione straordinaria per i cancelli di nove istituti cittadini. La spesa complessiva è di 55mila euro e riguarda le scuole primarie di via Fiume, via Cetti, via Briantea, Isonzo, Viganò e Magenta. A questi si aggiungono i lavori che riguardano al sostituzione dei cancelli carrai e la messa in sicurezza dei relativi impianti elettrici delle scuole di via Gramsci, piazza IV Novembre e infine via Palestro.

Gli interventi erano stati annunciati nei mesi scorsi dalla giunta cittadina e rientrano nella tranche di lavori di adeguamento alle prescrizioni impartite dall’Ats Insubria.

Intanto nella giornata di ieri è stato il sindaco della città, Alessandro Rapinese, ad annunciare ancora una volta attraverso l’uso dei social, gli interventi nella scuola Carlo Lorenzini di via Mognano a Sagnino. Il primo cittadino ha annunciato che il cantiere è stato consegnato alla ditta che si occuperà dei lavori. “L’istituto verrà ampliato e diventerà una scuola elementare e media – ha detto Rapinese – Si parte con i lavori. L’appalto è di circa un milione di euro”. Poi il sindaco ha aggiunto: “Sistemeremo infissi, bagni nuovi, sistema antincendio e amplieremo le aule. Creeremo inoltre una nuova superficie da circa 90 metri quadrati per avere maggiori spazi”.

Il sindaco, assieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Ciabattoni, ha svolto nella giornata di ieri un sopralluogo all’interno dell’istituto, informando che gli interventi interesseranno anche la palestra della scuola che “diventerà uno spazio sportivo adeguato e a norma con ulteriori servizi igienici”.

Infine per quanto riguarda la razionalizzazione delle scuole comasche la giunta di Palazzo Cernezzi aveva già fatto sapere che per l’anno scolastico 2024-2025 sarà chiusa una sola scuola. L’amministrazione da tempo infatti ha messo sotto esame capienza, consumi e lavori di manutenzione nelle scuole cittadine, per arrivare a definire l’elenco degli istituti che rischiano di essere tagliati.