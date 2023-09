L’annuncio negli ultimi anni è giunto in più occasioni, ma questa potrebbe essere la volta buona. O cattiva, per Como ed il suo lago. George Clooney sarebbe pronto a lasciare Villa Oleandra, Laglio, e il Lario. Lo rivela l’accreditato sito di gossip americano Page Six.

Una fonte vicina alla coppia – viene spiegato – ha rivelato che la dimora sarebbe in vendita alla cifra di 100 milioni di euro. Il motivo? Sempre secondo Page Six, Clooney e la moglie Amal non apprezzerebbero l’eccessiva attenzione a loro rivolta in occasione delle vacanze sul lago. La stessa Amal sembrerebbe prediligere la residenza acquistata nel 2021 in Provenza rispetto alla ormai famosa casa di Laglio.