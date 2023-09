Ticino. Una crepa nel soffitto della galleria del tunnel autostradale sulla A2 ha provocato il blocco del traffico sull’autostrada in entrambe le direzioni. La galleria del San Gottardo resterà chiusa fino a nuovo avviso e il traffico verrà deviato sul Passo del San Gottardo e sul San Bernardino. Inevitabili le conseguenze sulla viabilità.

Sul sito dell’Ufficio federale delle strade si legge che il “motivo è il danneggiamento della soletta intermedia della galleria. Le cause non sono chiare, così come non è chiara l’esatta entità del danno. Il tunnel rimarrà chiuso al traffico fino a nuovo avviso”.

“Una prima valutazione mostra una crepa nella soletta intermedia per una lunghezza di 25 metri. L’esatta entità del danno e la causa non sono ancora note. I responsabili dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) stanno lavorando intensamente per determinare l’entità del danno e ripararlo. Per motivi di sicurezza, il tunnel rimarrà chiuso al traffico fino a nuovo avviso. La durata della chiusura non è ancora nota”, si legge ancora sul sito dell’Ufficio federale delle strade.