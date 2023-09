È tutto pronto per il Giro Aereo dei 6 Laghi 2023 che quest’anno compie 110 anni e che si svolgerà sabato 16 settembre sul Lario.

Il Giro, la cui prima edizione del 1913 fu vinta da Roland Garros, è giunto alla sua nona edizione moderna: è dal 2013, infatti, che è stato ripreso, riconosciuto come gara open all’interno del Campionato Italiano della Specialità Volo Motore dall’Aero Club d’Italia, dal CONI e dalla Federazione Aeronautica Internazionale.

Quest’anno gli equipaggi al via saranno 15, per un totale di 30 partecipanti. Dieci sono gli iscritti provenienti dall’estero, che portano a sei le nazionalità rappresentate: Italia, Svizzera, Stati Uniti, Russia, Turchia e Polonia. Quattro le donne che prenderanno parte alla competizione, per tutte si tratta del debutto al Giro Aereo dei 6 laghi e per una di loro, Tayra Lokumcu, sarà una prima volta eccezionale dal momento che ha siglato un importante collaborazione con l’Aero Club Como e che gareggerà insieme al suo presidente Enrico Guggiari.

Come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dello scorso luglio, quest’anno all’interno del Giro dei sei laghi, verrà assegnato anche il primo Trofeo Villa d’Este.

Per Enrico Guggiari, Presidente Aero Club Como, “l’amicizia, già esistente con Villa d’Este, si consolida per inaugurare la I edizione del Trofeo Villa d’Este, con una partnership che, anche al di fuori della gara, vedrà le due istituzioni collaborare in sintonia. La storia delle due istituzioni si è incrociata numerose volte negli ultimi 110 anni, per il passaggio di piloti, autorità, intellettuali, che hanno frequentato a distanza di poche ora il pontile dell’idroscalo e quello di Villa d’Este. La competizione, che già ospitava piloti esteri, affascinati da questa tradizione, diventa a tutti gli effetti internazionale: avremo idrovolanti che giungeranno da altre basi in Europa e piloti e navigatori, che si uniranno ai nostri equipaggi, in virtù anche dei gemellaggi e degli accordi stipulati negli ultimi due anni, e di missioni che ci hanno visto coinvolti da Montecarlo alla Turchia, dal Regno Unito alla Francia, da Malta al Montenegro.”

Come ogni anno, poi, non mancherà l’annullo postale, che in questa edizione ricorderà i 110 anni dalla prima gara a Como e la vittoria di Roland Garros. Verranno inoltre prodotte due serie di cartoline: una per celebrare la scuola di Volo Militare operante sull’Idroscalo negli anni Trenta e l’altra dedicata alla lunga storia di interazioni tra l’Aero Club Como, il mondo dell’aviazione idro e Villa d’Este.

Domenica 17 settembre alle ore 11.00, infine, presso l’hangar dell’Aero Club verrà proiettato in anteprima il documentario The Legacy, che presenta la storia di due aeroplani Caproni CA 100 e le vicende legate al loro restauro e al recente ritorno in linea.