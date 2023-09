Cocaina, hashish, eroina. Un market della droga in un’area boschiva a Fino Mornasco, utilizzata dai pusher per la vendita delle sostanze stupefacenti. Un’attività bloccata dai carabinieri con un’operazione eseguita nelle scorse ore e sfociata nell’arresto di un 24enne immigrato irregolare, senza fissa dimora e già destinatario di un precedente ordine di carcerazione.

I militari dell’Arma di Fino Mornasco, con il supporto del personale dello squadrone Cacciatori Calabria, hanno programmato controlli straordinari proprio per contrastare l’attività di spaccio nei boschi. In località Fiorenzuola è stato effettuato l’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Il 24enne è stato sorpreso dai carabinieri in quello che era una sorta di market della droga. I militari dell’Arma hanno sequestrato quasi 5 grammi di eroina, 43 di cocaina, 9,5 di hashish, oltre a 1.600 euro in contanti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari.

Le operazioni di contrasto allo spaccio nei boschi sono state intensificate già da tempo e proseguiranno anche con il supporto degli squadroni Cacciatori dei carabinieri, appositamente inviati nel Comasco.