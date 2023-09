Furto in un’abitazione di Novedrate questa mattina, arrestato dai carabinieri un uomo di 44 anni di Casatenovo, in provincia di Lecco. Un pensionato residente in paese, questa mattina ha chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare rumori sospetti in solaio. Nel frattempo si è accorto che proprio dal piano superiore venivano gettati a terra pneumatici e altri oggetti che l’uomo conservava in solaio.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno sorpreso il ladro mentre stava per scappare in auto dopo aver caricato le gomme e il materiale rubato. L’uomo era anche in possesso di una dose di eroina.

E’ stato arrestato e sarà processato domani con rito direttissimo in tribunale a Como.