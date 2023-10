Bagno di folla questa mattina per i protagonisti del Giro di Lombardia, la “classica-monumento” partita dal centro di Como. Applausi per tutti i corridori, con in prima fila i tre grandi favoriti, il campione belga Remco Evenepoel, il vincitore delle ultime due edizioni, lo sloveno Tadej Pogacar (sempre disponibile con i tifosi) e il suo connazionale Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia 2023.

Il via alle 10.20 davanti al Duomo in direzione Brianza e Ghisallo. L’arrivo a Bergamo dopo 238 chilometri. Alla partenza il sindaco di Como Alessandro Rapinese, un grande ex come Vincenzo Nibali (due volte vincitore del “Lombardia”) e Lara Magoni, sottosegretario con delega allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.

I corridori italiani puntano ad un ruolo da protagonisti in questa gara. Tra i più attesi il campione olimpico e mondiale a cronometro Filippo Ganna e il comasco d’adozione Lorenzo Fortunato.