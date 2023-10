Regione Lombardia ha approvato l’aggiornamento del contratto di programma con Ferrovienord, che ora assume un valore di oltre 1,5 miliardi di euro. Il provvedimento è contenuto in una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

L’obiettivo è di proseguire nell’azione di potenziamento ed efficientamento della rete di Ferrovienord, rinforzando il processo per la decarbonizzazione dei servizi sulla Brescia-Iseo-Edolo e assicurando la realizzazione di interventi prioritari per l’incremento della capacità delle linee e per la sicurezza.

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore Terzi – implementa ulteriormente i finanziamenti per la rete di Ferrovienord così da creare le condizioni a livello infrastrutturale per migliorare il servizio. Con l’aggiornamento del contratto di programma proseguiamo nel finanziare interventi che rientrano per buona parte nel Piano Lombardia. Interventi che sono fondamentali per la mobilità dei cittadini e per diminuire i disagi”.

L’intervento alla stazione di Como Borghi

“Infine – conclude Terzi – con una rimodulazione di 12,4 milioni di euro di risorse regionali si assicureranno le condizioni per realizzare interventi ritenuti prioritari per il potenziamento dei servizi e per la sicurezza, che riguardano, tra gli altri, una sede di incrocio a Baruccana (Monza Brianza), tra Saronno e Seregno, la realizzazione di un sottopasso pedonale alla stazione di Como Borghi, e la manutenzione straordinaria di manufatti”.

“Continua l’impegno di Regione Lombardia – afferma l’assessore Lucente – in ambito trasportistico con un duplice obiettivo: da un lato, migliorare il sistema infrastrutturale, dall’altro potenziare il servizio e rinnovare la flotta di treni, fornendo convogli moderni e a ridotto impatto ambientale”.