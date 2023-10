Un operaio italiano, originario della provincia di Bergamo, ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Canton Ticino. A perdere la vita un 43enne alla guida di un dumper che stava effettuando lavori di posa di conduttore a Rodi Fiesso, in Strada della Stazione. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, oggi poco prima delle 8 il veicolo si è rovesciato facendo cadere l’operaio al suolo, che è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca e dell’Alta Leventina nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 43enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team, servizio cantonale che supporta i congiunti in queste tragiche situazioni.