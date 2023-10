Sono 309 gli iscritti al concorso di Asst Lariana. Il Sant’Anna cerca infatti infermieri per fronteggiare una carenza di personale ormai costante e sempre più ampia.

L’intenzione è di assumere 130 professionisti per le strutture dell’azienda socio sanitaria territoriale. L’avviso del concorso è stato pubblicato sul portale dell’Asst Lariana e la scadenza per presentare le domande era fissata a giovedì scorso. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato.



Nessun commento, per ora da parte di Asst Lariana, in attesa dello svolgimento del Concorso.



L’azienda sociosanitaria è alle prese da tempo con una carenza ormai cronica di personale. Una situazione resa più critica dalla fuga sempre più massiccia di operatori sanitari in Svizzera. La mancanza di personale riguarda ormai la quasi totalità delle figure sanitarie a tutti i livelli. Gli infermieri sono tra le figure più ricercate, come dimostrano i ripetuti bandi per assumere professionisti.

Le prove, scritta e pratica, si svolgeranno il 24 ottobre all’ospedale Sant’Anna, mentre le quelle orali sono in programma dal 13 novembre.