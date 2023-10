Un pomeriggio di chiacchiere e confronto con gli specialisti di Asst Lariana per affrontare il tema della menopausa, un periodo molto delicato per ogni donna e che spesso comporta una maggior vulnerabilità fisica e psico-emotiva. I sintomi, però, si possono curare, così da vivere bene anche questa fase della vita.

Confrontarsi con degli specialisti è il primo passo per stare meglio e sentirsi più sicure: per questo i medici dell’Ostetricia e Ginecologia di Asst Lariana, in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, saranno a disposizione per parlare di approcci terapeutici, fitoterapia e trattamenti complementari, corretti stili di vita e per rispondere a dubbi e domande.

L’appuntamento è per mercoledì 18 ottobre a partire dalle ore 16.30 al Liceo Classico e Scientifico Alessandro Volta in via Cesare Cantù, 57, a Como, nella Grande Aula dei Premi al primo piano.

Per Asst Lariana interverranno il dottor Paolo Beretta, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia, il dottor Francesco Ruscitto, ginecologo, la dottoressa Giulia Murru, ginecologa e la dottoressa Alessandra Piloni, ostetrica.

L’iniziativa di Asst Lariana si inserisce nel programma Open Day Menopausa promosso da Fondazione Onda per sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.