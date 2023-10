Il parco comunale di via Spluga, a Cantù, è stato intitolato a suor Rita Borghi, per cinquant’anni missionaria in Eritrea, ad Asmara. La religiosa canturina è scomparsa nel 2009, a 75 anni.

“Concludiamo un percorso iniziato 10 anni fa, intitoliamo questo parco a Suor Rita Borghi, una sorella che ha fatto tanto per la nostra comunità, ma non solo – sottolinea il sindaco, Alice Galbiati – Il luogo rispecchia infatti la personalità di una donna che si è spesa per il prossimo senza mai mettere il suo incredibile operato in risalto, ma agendo sempre con modestia, lasciando spazio all’altro, ai più deboli, ai più fragili”.

Il percorso è iniziato con il Concorso Artistico Letterario Suor Rita Borghi nell’anno scolastico 2013-2014 e durato sino al 2020. Hanno collaborato il Comune di Cantù, Aspem e Spazio libri La Cornice.

Suor Elisa Kidane, comboniana come suor Rita ha ricordato la religiosa. “Chiunque l’abbia conosciuta ha avuto il privilegio di abitare il cuore di una grande donna di straordinaria umanità e delicatezza. Il suo, è stato il cammino di una persona abitata da Dio, dal quale si è lasciata plasmare attraverso avvenimenti che hanno tracciato il passo dei suoi cinquanta anni di vita religiosa e missionaria”. Presenti anche i familiari della religiosa.