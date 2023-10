Degrado in via Castellini a Como, il Pd, che ieri ha incontrato i residenti della zona, risponde all’attacco del sindaco Alessandro Rapinese. Su Etv, rispondendo a una telespettatrice, il primo cittadino ha dichiarato: “Da un lato i dem vogliono l’ordine e chiedono al sindaco di tenere in ordine la città e risolvere il problema di spaccio e degrado nella zona di via Castellini – ha detto il sindaco – Dall’altro però vogliono importare clandestini e accogliere chiunque”.

“Vediamo senza sorpresa che il sindaco si esprime sulla situazione di degrado di via Castellini attaccando il Pd – si legge in un comunicato – Esige da noi risposte e soluzioni? Insomma, sembra proprio desiderare dal partito che si vanta di aver sconfitto al secondo turno e che è parte dell’opposizione inascoltata in consiglio comunale l’indicazione su come procedere”.

“Al di là dei toni vittimistici usati – aggiunge il Pd – gli suggeriamo di assumersi le sue responsabilità e di gestire quel che è suo compito gestire senza cadere nel solito e fuorviante scaricabarili”.