Allerta arancione per il rischio idrogeologico e gialla per il rischio idraulico e per i temporali. La protezione civile della Lombardia ha emesso un nuovo bollettino che indica criticità moderata e ordinaria per il territorio del Lario e delle Prealpi Occidentali. Le condizioni meteo, secondo gli esperti dovrebbero peggiorare a partire dalla serata di oggi.

“Per la restante parte della giornata di oggi, domenica 29 – si legge nel bollettino della protezione civile – si attendono precipitazioni deboli sparse, localmente moderate, in serata tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio. Il limite neve sarà intorno a 2200 metri circa. Si attendono venti deboli in pianura”.

Domani, le condizioni sono previste altamente instabili. “Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte – è il testo del bollettino – Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale”.

Un nuovo bollettino, con l’aggiornamento dei codici di rischio è previsto per la mattinata di domani.