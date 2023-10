Molestie a una ragazzina sul bus, denunciato dalla polizia un 24enne. Ieri pomeriggio, su un mezzo pubblico della linea 6, il giovane si sarebbe seduto accanto a una 15enne e l’avrebbe importunata e palpeggiata. L’adolescente, spaventata, è stata aiutata dalle amiche e ha avvisato l’autista, che ha chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare quanto accaduto.

Dopo la chiamata alle forze dell’ordine, il bus si è fermato ad Albate, in via Acquanera, dove è intervenuta la polizia di Stato. Gli agenti hanno trovato la 15enne in lacrime, spaventata. La ragazzina era già stata raggiunta anche dal papà, avvertito dalla figlia e dalle amiche della situazione.

L’autista ha spiegato agli agenti che le ragazzine che viaggiavano sul bus lo avevano avvisato che l’amica, 15enne comasca, era stata molestata sessualmente da un ragazzo ancora presente sul mezzo pubblico. Le adolescenti hanno indicato senza alcun dubbio il presunto responsabile delle molestie.

Dopo aver sentito tutti i presenti, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e appurato che il giovane, che si trovava in compagnia di altri due coetanei, si era seduto nel sedile a fianco a quello della 15enne. Il 24enne avrebbe poi iniziato a farle complimenti, per poi passare ad importunarla. Si sarebbe avvicinato, le avrebbe toccato la gamba cercando poi di andare oltre. La ragazzina, immobile e terrorizzata, era stata aiutata dalle amiche a cambiare posto e poi aveva avvisato l’autista e chiamato il papà.

Gli agenti hanno portato tutti in questura e hanno chiesto alla società di autotrasporti di poter acquisire i filmati della telecamera interna al bus. Da un album fotografico, le ragazzine hanno identificato senza alcun dubbio l’autore delle molestie. Il giovane, un 24enne tunisino irregolare in Italia, è stato indagato a piede libero per atti sessuali su minore.