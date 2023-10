Esondazione del lago di Como, riaperta nel pomeriggio una corsia di marcia del lungolago cittadino.

La strada era stata chiusa dopo che il livello del Lario ha superato la soglia di esondazione e l’acqua ha invaso la strada davanti a piazza Cavour. Il traffico infatti era stato deviato in piazza Matteotti.

Inevitabili i disagi e il caos viabilistico. Code lungo il girone in direzione del lago e traffico paralizzato in particolare su viale Lecco e via Dante con la polizia locale a presidio delle zone considerate a rischio paralisi. Per agevolare lo scorrimento veicolare era stato aperto al transito l’asse in ztl da piazza Roma a via Cairoli.

L’azione dell’idrovora da 10mila litri al minuto per il pompaggio dell’acqua in piazza Cavour e la sostituzione delle barriere mobili con quelle della Colonna Mobile Provinciale – utilizzate per l’esondazione del lago nel 2020 – hanno consentito di ridurre il livello del lago in Piazza Cavour abbastanza da consentire il transito delle auto in sicurezza. Riaperto quindi il lungolago su una corsia di marcia per le sole autovetture. E’ stato realizzato un dosso a copertura dei tubi dell’idrovora per permettere il passaggio dee auto in sicurezza.

I mezzi pesanti e i motocicli sono invece dovranno transitare lungo la ZTL da via Rodari a via Cairoli, dove – come detto – il varco ZTL è stato disattivato. Una pattuglia della Polizia Locale rimarrà a presidio in piazza Matteotti.