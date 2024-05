Servizio “Tata accreditata” del Comune di Como. Aiutare i genitori a trovare la baby sitter ideale per rispondere alle esigenze della famiglia. Il Comune di Como nei mesi scorsi ha proposto il servizio “Tata accreditata”, rivolto ai bambini fino a 13 anni attraverso la collaborazione di enti e associazioni del terzo settore per far decollare la nuova attività.

Nei mesi scorsi l’amministrazione cittadina aveva aperto l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse. Ora da Palazzo Cernezzi arriva la conferma che sono stati accreditati alla gestione del nuovo servizio due enti del terzo settore.

“Si tratta di uno strumento innovativo che si rivolge direttamente alle famiglie – aveva spiegato Nicoletta Roperto, vicesindaco e assessore alle Politiche educative e sociali del Comune di Como – Con le due realtà del terzo settore che si sono fatte avanti abbiamo già avuto due incontri propedeutici sull’aspetto che riguarda il percorso di formazione”.

“Stiamo avviando l’iter di co-progettazione per formare le tate e poi partirà il servizio per i cittadini”, spiega ancora il vicesindaco Roperto. Previsti corsi di formazione per tate e un sostegno mirato nella ricerca della baby sitter ideale per ciascuna famiglia.

Comune e terzo settore quindi dovranno lavorare insieme “per garantire ai cittadini e alle famiglie comasche un servizio qualificato e innovativo per la formazione e la ricerca di tate e per contribuire al miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro e a rispondere alle esigenze delle famiglie”.