Molteplici i danni causati dal maltempo delle ultime ore a Como e provincia. La pioggia battente ha provocato il crollo di un muro di controriva a Molina, ostruendo completamente la strada provinciale 43. Il muro ha ceduto provocando il riversamento di pietre e detriti sulla carreggiata. La tratta compresa nel comune di Faggeto Lario è stata chiusa per consentire la rimozione del materiale e la messa in sicurezza del versante franato. Le operazioni vengono svolte con mezzi ingombranti che non permettono il traffico veicolare. Sono temporaneamente isolate le frazioni di Palanzo, Lemna e Molina.

Nella notte è stata chiusa anche la provinciale 44 del Pian del Tivano, allagata dalle piogge torrenziali. La strada è stata poi riaperta. Così come la provinciale 26 tra Cadorago e Bulgorello, chiusa dopo la caduta di una pianta di un giardino privato sulla carreggiata.

Un albero è caduto anche in via XXVII Maggio, la Valfresca, a Como, provocando danni ai cavi dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e l’arteria è stata chiusa per le operazioni di taglio della pianta e di messa in sicurezza dell’area.

Un intervento analogo è stato effettuato anche a Fino Mornasco, in via Trento, dove è stato tagliato un albero di circa 12 metri, caduto davanti alle scuole elementari.