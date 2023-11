Dopo aver annunciato nei giorni scorsi la chiusura, a partire dal 6 novembre, dello scalo traghetti veicoli di Bellagio per quattro mesi a causa di una serie di lavori finanziati dalla Regione Lombardia, la Navigazione Laghi ha comunicato in queste ore una nuova chiusura, quella del pontile di Torno. Sempre a partire dal 6 novembre e per circa cinque mesi lo scalo sarà interessato dai lavori di rifacimento del pontile passeggeri dedicato al servizio pubblico della Navigazione Lago di Como.

Verranno quindi sospese le fermate del servizio di linea. Torno è uno scalo operativo tutto l’anno e per questo, per garantire comunque la mobilità tra la sponda orientale del ramo comasco e quella occidentale e il capoluogo, la Navigazione manterrà in esercizio per l’intero periodo il pontile di Blevio, sul quale verranno dirottate le corse di norma dirette a Torno. Inevitabili i disagi per gli utenti che quotidianamente utilizzano questo scalo.

“Si tratta di un intervento indispensabile da molti anni che abbiamo programmato durante il periodo autunno-inverno al fine di ridurre quanto più possibile il disagio di cittadini e turisti”, ha commentato Rino Malacrida, sindaco del Comune di Torno.

“L’obiettivo è garantire per tutto il periodo, anche in pieno inverno, frequenti collegamenti dalla sponda orientale del lago verso Como – ha aggiunto Nicola Oteri, direttore di esercizio della Navigazione Lago di Como – La scelta è ricaduta su Blevio, a meno di 3 chilometri da Torno, che presenta un buon numero di parcheggi auto nelle vicinanze del pontile. Auspichiamo che i lavori in programma si concludano nei tempi prefissati in modo da poter tornare ad utilizzare il pontile di Torno già dall’inizio della prossima stagione”.