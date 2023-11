Stop alla trasferta in Sardegna della Briantea84. La partita tra Porto Torres e UnipolSai Briantea84 Cantù, valevole per la terza giornata di serie a Fipic (basket in carrozzina) e in programma domani, sabato 4 novembre, alle ore 15, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allerta meteo in corso, con Genova e Porto Torres interessate da pesanti mareggiate, porti chiusi e deviazione della circolazione marittima. Il gruppo squadra, guidato da coach Josef Jaglowski, doveva partire in serata dal Porto di Genova in direzione Porto Torres.