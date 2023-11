(ANSA) – ALESSANDRIA, 04 NOV – E’ partita stamani da Alessandria una colonna mobile della protezione civile diretta in Toscana per prestare i soccorsi dopo l’ondata di maltempo. Sono operativi 80 volontari – di cui 15 alessandrini – con una trentina di mezzi e attrezzature per la rimozione di acqua e fango. Ieri si era mobilitata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando alessandrino, in assetto acquatico-fluviale, a supporto al personale di Pistoia. "Quest’anno – osserva Andrea Morchio, coordinatore territoriale volontariato della protezione civile – è la terza missione fuori dai confini regionali dopo quelle in Turchia e in Emilia Romagna. Coincide, tra l’altro, con la Giornata regionale di Protezione civile del Piemonte, che si celebra domani per ricordare l’alluvione del 5-6 novembre 1994". (ANSA).