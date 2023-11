Da domani, lunedì 6 novembre, chiusi gli scali di Torno e di Bellagio.

Il pontile di Torno

Per circa cinque mesi lo scalo di Torno sarà interessato dai lavori di rifacimento del pontile passeggeri dedicato al servizio pubblico della Navigazione Lago di Como.

Sospese di conseguenza le fermate del servizio di linea. Torno è uno scalo operativo tutto l’anno e per questo, per garantire comunque la mobilità tra la sponda orientale del ramo comasco e quella occidentale e il capoluogo, la Navigazione manterrà in esercizio per l’intero periodo il pontile di Blevio, sul quale verranno dirottate le corse di norma dirette a Torno. Inevitabili i disagi per gli utenti che quotidianamente utilizzano questo scalo.

Lo scalo di Bellagio

Sempre da domani prevista anche la chiusura del pontile traghetto di Bellagio, per quattro mesi, a causa di una serie di lavori finanziati dalla Regione Lombardia.

Prevista la sospensione del servizio di trasporto veicoli sulle direttrici verso Cadenabbia, Menaggio e Varenna. La Navigazione Lago di Como, con il coinvolgimento degli Enti locali, ha individuato una serie di misure per ridurre i disagi ai passeggeri:



– l’istituzione di un collegamento navetta dal pontile passeggeri di Bellagio, in sostituzione del servizio veicoli, per gli scali di Menaggio, Cadenabbia e Varenna, come da orari pubblicati sul sito istituzionale navigazionelaghi.it;



– la possibilità di fruire gratuitamente dei parcheggi comunali di Menaggio, Griante e Bellagio il cui accesso sarà libero, eccetto che per il Comune di Bellagio che richiede l’esposizione sul cruscotto della copia dell’abbonamento Navigazione Lago di Como;



– la scontistica al 50% sull’abbonamento mensile battello passeggeri della zona di Centro Lago a favore dei viaggiatori che nei 6 mesi antecedenti abbiano acquistato un abbonamento mensile o 10 corse veicoli. L’abbonamento speciale sarà utilizzabile anche sulle corse del servizio rapido per le tratte Tremezzo-Bellagio-Menaggio-Varenna senza costi aggiuntivi.