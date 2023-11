In serata, intorno alle 18, via Cairoli a Como è stata riaperta al traffico, fatta eccezione per gli autobus e per i motocicli. La strada si aggiunge così alle deviazioni in Ztl previste in questi giorni in piazza Volta e via Garibaldi, sulle cui chiusure si deciderà nella giornata di domani.

La via Cairoli è stata riaperta soltanto in direzione di via Cavallotti. Restano invece chiuse viale Rosselli in direzione di via Cavallotti e Lungo Lario Trento in direzione di via Cairoli.

Sono proseguite dalle prime ore della mattina per tutto il giorno le operazioni di pulizia della strada dall’acqua e dai detriti. La progressiva regressione del livello del lago, unita all’incessante lavoro dei tecnici, ha permesso di riaprire la via in anticipo rispetto a quanto preventivato inizialmente.