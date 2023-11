Nel tardo pomeriggio di ieri la scelta del Como di esonerare mister Moreno Longo. Nella notte, in esclusiva a Etv, le parole di Mirwan Suwarso, esponente della società. Questa mattina, annunciato dallo stesso Suwarso, il comunicato ufficiale del club che ribadisce la nomina ad interim di Cesc Fabregas e la voglia di dare una svolta alla squadra, non tanto sul fronte dei risultati, ma su quello del gioco.

Il calendario prevede una pausa per gli impegni delle Nazionali e il ritorno in campo dei lariani sabato 25 novembre, per la sfida con i bresciani della Feralpi Salò allo stadio Sinigaglia. Il martedì successivo il derby con il Lecco, gara delicatissima sotto ogni punto di vista e monitoratata, per questo, anche dall’Associazione Arbitri, che molto probabilmente manderà un fischietto internazionale. Sicuramente un test subito probante per quello che sarà il nuovo tecnico della formazione azzurra.

Il comunicato ufficiale del Como

Si sono separate le strade tra il Como 1907 e Moreno Longo. La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cesc Fàbregas e il coaching staff che assume le funzioni ad interim.

Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del Como 1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club. Longo si è unito al Como nel settembre 2022 e ha aiutato la squadra a evitare la retrocessione, classificandosi al 13° posto nella scorsa stagione. Cesc Fàbregas, che attualmente allena la Primavera del Como 1907, svolgerà il suo primo allenamento mercoledì mattina.

Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario, ha commentato: “Ringraziamo Moreno Longo per il suo duro lavoro e la sua dedizione, soprattutto per aver gestito la squadra dopo un periodo difficile nella scorsa stagione. Vogliamo però intraprendere un nuovo percorso che speriamo possa regalare maggiori emozioni e divertimento ai tifosi del Como e non solo. Speriamo di poter fare una nuova nomina per il ruolo di allenatore nel prossimo futuro. Ringraziamo i tifosi per la comprensione e per l’incrollabile fedeltà e sostegno. Come sempre, Forza Como”.