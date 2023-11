Il messaggio è arrivato nel cuore della notte. Mirwan Suwarso, esponente della proprietà del club lariano, ha fatto chiarezza sul clamoroso esonero di Moreno Longo, giunto nel tardo pomeriggio di domenica dopo la gara conquistata in trasferta ad Ascoli. “Non ci basta vincere, ma vogliamo anche il bel gioco” ha detto, specificando poi che la sostituzione con Cesc Fabregas è da considerare provvisoria, in attesa di una scelta definitiva.

“Invieremo un comunicato in mattinata” ha spiegato ancora Mirwan Suwarso. “Comunque non sostituiremo Longo con Fabregas. Si tratta solo di una soluzione temporanea, poiché cerchiamo una nomina permanente. Speriamo sia molto presto”.

In molti (se non tutti) si sono chiesti il perché della decisione. Suwarso non si nasconde e a Etv dice: “Mi chiedete il perché di questa scelta? In realtà la situazione è stata monitorata per un po’ di tempo: abbiamo visto che le prestazioni nelle ultime tre partite hanno continuato a diminuire. Il Como è la squadra che concede più occasioni quando è in vantaggio, e anche quella che ha meno probabilità di segnare di nuovo dopo aver preso il comando del match. Siamo anche la formazione con meno tocchi nella metà campo avversaria. I risultati finora ottenuti ci hanno dato una posizione favorevole in classifica. Ma riteniamo che sia necessario agire ora in modo che il nuovo allenatore possa avere abbastanza tempo per prepararsi per la finestra di gennaio”.

Il riferimento è al mercato, dove il club, dunque, intende intervenire, perché l’obiettivo rimane quello che lo stesso Suwarso ha rivelato a Etv poche settimane fa, la promozione diretta (QUI l’intervista). Le dichiarazioni che sono state riportate sono state in inglese ma, per essere chiaro, l’esponente della proprietà prima dei saluti ha voluto sottolineare in italiano: “Non solo vincere, ma anche giocare bene”. E sulla serie A subito: “Speriamo”