Ritorna il Como Contemporary Festival, con un fitto programma di eventi fino al 26 novembre in varie sedi della città di Como e a Cernobbio.



Il CO.CO.Fe rappresenta un momento in cui la musica d’oggi si intreccia e si contamina con altre arti, dalla poesia al teatro, dalla danza alla fiber art, proponendo pagine composte per l’occasione ed eseguite in prima mondiale.



Terreno di incontro tra giovani artisti e maestri affermati, fra un pubblico desideroso di nuove esperienze di ascolto e autori di partiture inedite, il Festival si salda con altre attività dell’Associazione Culturale Polifonie: il Concorso Internazionale di Composizione “Appassionato Ensemble”, volto a promuovere la scrittura e pubblicazione di nuove opere, e le masterclass in cui studenti di talento possono far tesoro della lezione di alcuni fra i maggiori musicisti in attività.

Domani, giovedì 16 novembre, alle ore 18.30 a Cernobbio Villa Bernasconi ospita il concerto degli allievi “Polifonie International Music Masterclass 2023- violin edition”.

Ingresso libero.