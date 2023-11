Velocità sostenuta, volumi di traffico in aumento, disattenzione alla guida, manutenzione delle strade. Un mix di fattori che in alcune vie di Como si concretizza in un numero più alto di incidenti rilevati. Schianti frontali, tamponamenti, investimento di pedoni. A dirlo anche i dati diffusi dalla polizia locale. Tra settembre e ottobre 7 sinistri in via Bellinzona, una decina tra via Pasquale Paoli e via Varesina.

La lunga strada cha porta in Svizzera e che taglia i quartieri di Monte Olimpino e Ponte Chiasso resta sotto i riflettori per tanti motivi, in primis i lavori sulla Autostrada A9 che hanno inevitabili ricadute sulla viabilità cittadina.

Anche la via Napoleona tra le strade giudicate pericolose dagli automobilisti. La trafficata arteria è anche oggetto di studio per valutare l’eventuale posizionamento di rilevatori di velocità.

I cittadini chiedono più attenzione alla guida e maggiori controlli.