Furto su un’auto in sosta in via Cadorna a Como, arrestato dalla polizia un 24enne del Gambia. Alle 3 della notte scorsa, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di rumori di vetri in frantumi e di un uomo con un bastone in mano.

I poliziotti hanno individuato il sospettato, che nascondeva effettivamente un bastone. In via Cadorna hanno visto un’auto con i vetri in frantumi. Il presunto responsabile aveva anche un auricolare, poi risultato rubato proprio dalla vettura forzata. Il 24enne è stato arrestato per furto aggravato.