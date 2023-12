(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Piogge sparse su tutta Italia nel fine settimana a causa del passaggio veloce di una perturbazione atlantica e poi una fase di alta pressione. "Ma in inverno alta pressione raramente è sinonimo di bel tempo con sole prevalente. Infatti, da lunedì a mercoledì prossimi su gran parte delle regioni il cielo si mostrerà molto nuvoloso o spesso coperto, soprattutto al Nord", osserva Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Atteso nel weekend anche un lieve aumento delle temperature massime su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori. Per sabato 9 dicembre si prevede tempo instabile su Isole Maggiori e Calabria, causato ancora dal ciclone di venerdì, che si sta allontanando dall’Italia. Nel frattempo l’arrivo di una perturbazione dall’Atlantico porterà in serata un peggioramento peggiorare al Nord, con l’arrivo di precipitazioni che attraverseranno gran parte delle regioni nella nottata e al primissimo mattino di domenica. Nella giornata di domenica piogge moderate raggiungeranno il Centro e in serata il Sud, soprattutto Basilicata e Puglia. Dopo il passaggio di questa veloce perturbazione si prevede nebbia sulla Pianura Padana, localmente persistente. In generale il clima sarà piuttosto mite. Nel dettaglio Sabato 9: al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, peggiora in tarda serata; al Centro ultime piogge in Sardegna, più sole altrove; al Sud instabile su Sicilia e Calabria meridionale. Domenica 10: al Nord ultimi piovaschi al Nordest, nebbie e sole altrove; al Centro piogge modeste alternate a schiarite; al Sud: peggiora con rovesci sparsi. Lunedì 11: al Nord nebbie, cielo coperto in pianura e soleggiato sui monti; al Centro cielo molto nuvoloso o localmente coperto; al Sud nubi irregolari. (ANSA).