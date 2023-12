“Abbiamo vinto per la mentalità, non per la qualità. Ma il messaggio deve essere chiaro: siamo all’inizio di un cammino. Tutti devono stare calmi”. Non si nasconde, Cesc Fabregas, dopo la vittoria del Como per 2-1 contro il Modena. “So che la società per prima chiede un gioco differente, ma non ci vuole fretta e lo stesso vale per i tifosi e le loro aspettative” aggiunge l’allenatore degli azzurri.

“Avevamo di fronte un avversario molto forte come il Modena, una grande squadra, abbiamo vinto ed è un fatto importante, un successo molto pesante. In quattro gare abbiamo inoltre conquistato 10 punti su 12 e non so da quanto accadeva al Como. La classifica? Non la guardiamo. Da qui alla fine mancano tante partite e l’obiettivo è giocare le prossime tre come se fossero delle finali”. Fabregas spiega ancora: “Mentalità, forza, unione, questi sono stati i valori che ci hanno fatto conquistare il successo. Per avere un determinato gioco ci vuole tempo, servono anni. E’ un percorso che ha intrapreso questa società, ma si tratta di un processo molto lungo”.

Cesc Fabregas, allenatore del Como

