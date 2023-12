L’Associazione Italiana Cultura Classica Delegazione di Como in collaborazione con il Liceo Volta di Como riprende il percorso Non possiamo non dirci…figli di Virgilio, lettura integrale commentata dell’Eneide, con l’affronto della terza tetrade, i canti dal IX al XII.



I primi due canti saranno presentati da docenti esterni al liceo che hanno aderito al progetto, gli ultimi due da docenti del Volta.

Appuntamento domani, mercoledì 13 dicembre, dalle 15.15 nell’aula Benzi, del liceo, via Cesare Cantù 57 a Como.

L’incontro avviene in doppia modalità, in presenza e in streaming. Clicca qui per seguire la lettura.