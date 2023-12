Incendio in un appartamento a Erba, in gravi condizioni una donna di 84 anni. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione del rogo in via Belgioioso. Nell’abitazione in cui è scoppiato l’incendio, i pompieri hanno soccorso un’anziana residente nell’abitazione.

La donna era priva di sensi, in gravi condizioni, probabilmente per il fumo inalato. E’ stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso ed è purtroppo in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione. Accertamenti sulla causa del rogo