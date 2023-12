Tappa comasca per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, prima a Erba e poi a Mariano Comense per l’inaugurazione di due sedi della Lega sul territorio.

“In provincia di Como sto seguendo con attenzione il cantiere per la Variante della Tremezzina – ha sottolineato Salvini – Nei prossimi anni dobbiamo spendere quasi 200 miliardi di euro per il Paese, così come per la Lombardia, sarà un carburante come non ve ne era dal Dopoguerra. Inoltre – ha aggiunto Salvini – le Olimpiadi invernali Milano-Cortina saranno un beneficio per l’intero territorio e anche per la provincia di Como”.

Da Erba il ministro si è poi spostato a Mariano Comense. Presenti anche il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli. Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il deputato Eugenio Zoffili, l’assessore regionale Alessandro Fermi e numerosi altri esponenti del Carroccio.