Ripresa degli allenamenti per il Como il prossimo anno, il giorno 3 gennaio. Pausa di campionato con il morale alle stelle per gli azzurri, secondi in classifica dopo la vittoria a Cosenza il giorno di Santo Stefano. La prima gara sarà il 13 gennaio al Sinigaglia contro lo Spezia. Quel giorno ci sarà in panchina il nuovo allenatore Osian Roberts. Nella trasferta in Calabria il tecnico gallese non poteva infatti essere a bordo campo in attesa dell’arrivo di documenti necessari al suo tesseramento. Al suo posto Marco Cassetti.