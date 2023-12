Un anno in meno: diploma in quattro anni negli istituti tecnici e professionali, per accedere agli Its. Parte la sperimentazione in Lombardia.

“La Lombardia è pronta a sperimentare già nell’anno scolastico 2024/2025 la Riforma della istruzione professionale prevista dal PNRR – spiega l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – perché ha filiere professionali consolidate e complete. Vogliamo dare maggiori opportunità di futuro ai nostri giovani e un più adeguato indirizzo ai loro talenti. Allo stesso tempo, puntiamo a ridurre il divario esistente tra l’offerta formativa e le reali necessità delle imprese”.

La novità consiste nell’accorciare il percorso di studi: gli studenti degli istituti professionali e tecnici potranno ottenere il diploma di Istruzione e Formazione Professionale in 4 anni (anziché 5) e accedere direttamente a un Its Academy. Istituto che, in altri due anni, consente a ragazze e ragazzi di entrare nel mondo del lavoro.

Entro l’8 gennaio potranno essere presentate le manifestazioni di interesse per la costituzione delle filiere tecnologico-professionali. Le reti formate da una istituzione scolastica professionale o tecnica, da una istituzione formativa IeFP e da un ITS Academy saranno costituite da Regione d’intesa con l’Ufficio scolastico ed entreranno così nella selezione nazionale.

In Lombardia si contano 58.000 allievi nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati da 107 Istituzioni; oltre 1.500 allievi nei 90 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); oltre 6.000 allievi nell’ambito dei percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy) erogati dalle 27 Fondazioni ITS (Istituti Tecnologici Superiori) Academy. Il tasso di inserimento lavorativo sfiora il 90% a sei mesi dal diploma.