Il ministero dell’interno ha bocciato la richiesta della capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga di tutelare la caserma dei vigili del fuoco di Menaggio mantenendola nell’elenco delle sedi disagiate. “E’ un errore, uno sbaglio di valutazione nell’ambito dell’emergenza e del soccorso pubblico del territorio del Centro e Altolago di Como”, dice Braga.

L’attacco di Chiara Braga

“Una decisione inopportuna – dice la deputata comasca – che non ha tenuto in considerazione il ruolo strategico svolto dal distaccamento di Menaggio chiamato, in una zona caratterizzata da elementi territoriali e viabilistici peculiari come il lago di Como, a intervenire in situazioni molto spesso critiche come nei casi di interruzione totale della viabilità, nei periodi di intenso traffico soprattutto in piena stagione turistica, durante i blocchi stradali della statale Regina”. “Un’esclusione che rischia di avere ricadute – conclude la deputata dem – in termini di tempestività negli interventi di emergenza e urgenza che penalizzeranno di certo il soccorso pubblico sul nostro territorio”.

La replica di Nicola Molteni

“La decisione non è irreversibile e siamo già al lavoro per la rivalutazione”, risponde il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. “Non è con le polemiche sterili che si affrontano e si risolvono i problemi quando l’obiettivo comune è quello di tutelare l’operato dei vigili del fuoco di Menaggio – aggiunge – Questo distaccamento rappresenta un presidio del soccorso pubblico indispensabile per garantire la sicurezza e la prevenzione in un bacino territoriale importante come quello del Lago di Como”. “È ferma volontà del ministero dell’Interno preservarlo e difenderlo nell’interesse dei cittadini, delle comunità locale e degli stessi appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco – conclude Molteni – Siamo già al lavoro per rivedere la decisione e c’è un contatto costante tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e la prefettura di Como. Sono al vaglio le circostanze di fatto e i presupposti tecnici per una ulteriore approfondita analisi”.